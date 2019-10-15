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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обновлено 

Адвокат Давыденко сообщил, что осужденный за шпионаж украинец находится в списке на обмен

Дмитрий Динзе уточнил, что не знает о других именах из списка

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Осужденный в России на семь лет колонии за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко находится в списке на обмен между Россией и Украиной. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат Давыденко Дмитрий Динзе.

"В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен", - сказал Динзе.

Он сообщил, что ему не известно о других именах из списка и степени его проработанности. "Мне известно, что Давыденко в списке. О стадии работы над обменом или других фамилиях из списка мне ничего не сообщили", - сказал адвокат.

Верховный суд России во вторник смягчил Давыденко срок заключения с 10,5 до семи лет колонии. 

Теги
УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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