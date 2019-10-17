Обвиняемый по делу о взрыве в метро Петербурга заявил, что давал показания под давлением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в четверг начал допрос обвиняемого по делу о взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года Аброра Азимова, следствие считает, что он вместе со своим старшим братом Акрамом финансировали теракт. Обвиняемый заявил, что признательные показания в рамках досудебного расследования он давал под давлением, передает корреспондент ТАСС.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

"Я отказался от показаний, которые давал под давлением. Сделал я это после того, как моего отца отправили из Москвы в Киргизию и ему больше ничего не угрожало. <…> До этого мне говорили [перед допросом следователей], что подбросят ему взрывчатку", - сказал Азимов.

Азимов был задержан 17 апреля 2017 года, тогда же он признался следствию, что знаком с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым. В суде Азимов заявил, что никакого отношения к теракту не имеет и со смертником не знаком, о взрыве узнал через СМИ.

Следствие настаивает, что фигуранты уголовного дела были завербованы через интернет-общение членом международной террористической организации, который общался с ними под именем Ахмат. "Ахмат был моим партнером по продаже авиабилетов. Вообще я работал в сфере кулинарии в Москве, в основном поваром, но помимо этого занимался продажей авиабилетов со скидками. Ахмат занимался тем же, мы с ним общались только по делу по интернету. Я не знал, что он состоит в террористической организации", - рассказал в суде Азимов.

Перед судом предстали 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга: Аброр Азимов, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Им вменяется участие в террористическом сообществе, теракте, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств.