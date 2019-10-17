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Нападение на полицейских в Париже

Во Франции рассказали о предотвращении крупного нападения до атаки на парижскую префектуру

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что "задержанный планировал осуществить нападение, вдохновленное атакой террористов 11 сентября 2001 года в США"

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Французские полицейские предотвратили крупное нападение до атаки на префектуру полиции в Париже 3 октября. Об этом в четверг в эфире телеканала France 2 сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

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"Это была 60-я предотвращенная атака во Франции с 2013 года, - отметил он. - Задержанный планировал осуществить нападение, вдохновленное атакой террористов 11 сентября 2001 года в США". По его словам, задержание злоумышленника произошло "незадолго до событий в префектуре полиции".

Согласно информации телеканала BFM, планировавший нападение преступник был задержан в конце сентября, когда попытался приобрести оружие.

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ФранцияНападение на полицейских в Париже
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