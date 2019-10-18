СМИ: большинство пострадавших сотрудников Kyoto Animation вернулись к работе

ТАСС, 18 октября. По меньшей мере 27 из 33 сотрудников анимационной компании Kyoto Animation, которые пострадали при поджоге этой студии в июле текущего года, уже вернулись к работе. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo .

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Отмечается, что не менее четырех пострадавших работников компании все еще остаются в медицинском учреждении.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог, который привел к гибели 36 человек.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.