Источник: на месте ограбления банка "Открытие" в Екатеринбурге обнаружен муляж бомбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Муляж взрывного устройства был обнаружен на месте ограбления филиала банка "Открытие" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"С собой грабитель принес муляж бомбы", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель пресс-службы МВД Валерий Горелых сообщил, что в результате попытки ограбления филиала банка "Открытие" в Екатеринбурге погиб посетитель, который пытался препятствовать злоумышленнику. Грабитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, им оказался мужчина 1982 года рождения.