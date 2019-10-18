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Источник: на месте ограбления банка "Открытие" в Екатеринбурге обнаружен муляж бомбы

В полиции ранее сообщили, что в результате попытки ограбления погиб посетитель банка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Муляж взрывного устройства был обнаружен на месте ограбления филиала банка "Открытие" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"С собой грабитель принес муляж бомбы", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель пресс-службы МВД Валерий Горелых сообщил, что в результате попытки ограбления филиала банка "Открытие" в Екатеринбурге погиб посетитель, который пытался препятствовать злоумышленнику. Грабитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, им оказался мужчина 1982 года рождения.

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