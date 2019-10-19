МЧС наращивает группировку в зоне прорыва дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели наращивают группировку сил и средств, находящихся в зоне прорыва дамбы в Красноярском крае, сейчас туда направлены еще два вертолета. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Олег Матыленко.
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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное
"Группировка постоянно наращивается. На данный момент там находятся два вертолета, спасатели Южного поисково-спасательного отряда и Сибирского регионального спасательного отряда. Выдвинуты два вертолета МЧС Красноярского авиационно-спасательного центра для доставки дополнительных сил и средств", - сказал Матыленко.
Жертвами ЧП стали 13 человек, судьба еще 13 устанавливается.