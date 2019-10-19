МЧС наращивает группировку в зоне прорыва дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели наращивают группировку сил и средств, находящихся в зоне прорыва дамбы в Красноярском крае, сейчас туда направлены еще два вертолета. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Олег Матыленко.