Мать погибших на пожаре в Ростове детей находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 19 октября. Женщина, пострадавшая при пожаре в жилом доме в Ростове, где погибли двое ее детей, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Антон Трубников.

В результате происшествия погибли пятеро детей и один взрослый. Еще один погибший, предположительно, находится под завалами. По данным местных властей, все погибшие при пожаре дети были дошкольниками в возрасте от 1,5 до 4 лет. Среди жертв трагедии также мать троих из них.

"Одна пострадавшая - состояние тяжелое, ближе к крайней степени тяжести, отравление угарным газом. Это мама погибших двух детей. Прогнозов по ее самочувствию нет", - сказал он.