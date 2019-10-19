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Мать погибших на пожаре в Ростове детей находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 19 октября. Женщина, пострадавшая при пожаре в жилом доме в Ростове, где погибли двое ее детей, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Антон Трубников.

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В результате происшествия погибли пятеро детей и один взрослый. Еще один погибший, предположительно, находится под завалами. По данным местных властей, все погибшие при пожаре дети были дошкольниками в возрасте от 1,5 до 4 лет. Среди жертв трагедии также мать троих из них.

"Одна пострадавшая - состояние тяжелое, ближе к крайней степени тяжести, отравление угарным газом. Это мама погибших двух детей. Прогнозов по ее самочувствию нет", - сказал он.

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По словам собеседника агентства, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, нуждаются в оказании травматологической помощи. Одного из них переведут в клинику Ярославля для оказания специализированной помощи травматологического профиля. Остальные пострадавшие остаются в Ростовской ЦРБ.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.

Теги
РоссияЯрославская область
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