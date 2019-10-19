Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе около населенного пункта Щетинкино, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты", - сказал Песков.

По последним данным МЧС РФ, в результате ЧП погибли 15 человек, 13 пропали без вести. По информации пресс-службы краевого Минздрава, пострадали 16 человек.