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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства также распорядился предпринять необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения последствий ЧП на населенные пункты
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе около населенного пункта Щетинкино, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты", - сказал Песков.

По последним данным МЧС РФ, в результате ЧП погибли 15 человек, 13 пропали без вести. По информации пресс-службы краевого Минздрава, пострадали 16 человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗиничев, Евгений НиколаевичПрорыв дамбы в Красноярском крае
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