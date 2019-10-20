В Ленобласти отпустили под подписку о невыезде таможенника превысившего полномочия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Суд отпустил под подписку о невыезде старшего таможенника на посту Торфяновка Выборгской таможни в Ленинградской области, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий ради искусственного улучшения показателей по выявленным правонарушениям. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

"Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие ходатайствовало об аресте", - сказал собеседник агентства.

Ранее СК сообщал, что старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра в ходе проведения таможенного досмотра транспортного средства, улучшения показателей по выявлению правонарушений, желая улучшения статистических показателей таможенного поста, увеличил весовые характеристики товара. Для этого он размещал на весах посторонние предметы, воздействовал на платформу весов массой тела.

Далее, по данным следствия, обвиняемый составил акт досмотра, в который вносил недостоверные сведения о расхождении весовых характеристик товара почти на 400 кг.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Одним из оснований для его возбуждения стало обращение коммерсанта, который рассказал следователям, что сотрудники таможенного поста Торфяновка искусственно увеличивают весовые характеристики ввозимого товара и безосновательно возбуждают административные дела.