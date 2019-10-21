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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Кинологи и водолазы продолжили поиски пропавших при прорыве дамб в Красноярском крае

Также в поисковой операции задействуют вертолет

ТАСС, 21 октября. Кинологические расчеты и водолазные службы присоединились к поискам пяти человек, пропавших без вести после прорыва дамб в деревне Щетинкино на юге Красноярского края, сообщается в понедельник на сайте краевого главка МЧС.

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"Работы будут продолжены ниже по течению реки с применением водолазных служб и кинологических расчетов МЧС России. Для ликвидации чрезвычайной ситуации дополнительных сил и средств привлекаться не будет", - говорится в сообщении.

В поисковой операции будет задействован вертолет. "Вертолет вылетел из Абакана и приземлился уже там, он будет использоваться в поисковой операции. Сегодня погода это позволяет", - сказал собеседник агентства.

20 октября спасители обследовали берег реки Сейба до ее впадения в реку Сисим, разобрали завалы по береговой линии Сейбы на удалении 1200 м и скопление строительного мусора на островной части реки. Из-за погодных условий они не смогли использовать авиацию в поисках.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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