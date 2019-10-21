СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следователи СК России по Саратовской области на основании собранных по делу доказательств предъявили подозреваемому обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью", - сказали в СК.

В ходе проведения проверки показаний на месте задержанный рассказал об обстоятельствах убийства. Он сообщил следователям, что несколько месяцев назад поселился в заброшенном гараже. 9 октября мимо проходила девочка и поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что недвижимость может принадлежать семье девочки, и опасаясь разоблачения, затащил ее в гараж и убил.