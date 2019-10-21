Из краевой больницы выписали пострадавшего при прорыве дамбы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших при прорыве дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе выписан из Красноярской краевой клинической больницы. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель травматолого-ортопедического центра Краевой клинической больницы Алексей Лубнин.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратилось 27 человек. Обращения в медицинские учреждения шли как в субботу, так и в воскресенье. На утро понедельника в районной больнице Курагино находились девять человек, еще девять - в Краевой клинической больнице.

"На сегодняшний момент уже восемь (госпитализированных - прим. ТАСС). Поскольку один их доставленных 19 числа по его личному настоянию был выписан сегодня", - сообщил Лубнин. По его словам, в основном пострадавшие получили поверхностные раны, в тяжелом состоянии пациентов нет. "Надеемся, что в ближайшее время какая-то часть из них будет выписана на амбулаторное лечение", - отметил медик.

Расследование ЧП

По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять незаконно возведенных дамб. В ведомстве сообщили, что прорыв начался с самой верхней, а затем "из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре [дамбы]". В результате разрушения дамбы технологического водоема артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Прорыв дамб произошел на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Директор компании "Сисим", а также двое сотрудников задержаны.