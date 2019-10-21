Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Из краевой больницы выписали пострадавшего при прорыве дамбы под Красноярском

В результате происшествия погибли 15 человек, пятеро пропали без вести

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших при прорыве дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе выписан из Красноярской краевой клинической больницы. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель травматолого-ортопедического центра Краевой клинической больницы Алексей Лубнин.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратилось 27 человек. Обращения в медицинские учреждения шли как в субботу, так и в воскресенье. На утро понедельника в районной больнице Курагино находились девять человек, еще девять - в Краевой клинической больнице.

"На сегодняшний момент уже восемь (госпитализированных - прим. ТАСС). Поскольку один их доставленных 19 числа по его личному настоянию был выписан сегодня", - сообщил Лубнин. По его словам, в основном пострадавшие получили поверхностные раны, в тяжелом состоянии пациентов нет. "Надеемся, что в ближайшее время какая-то часть из них будет выписана на амбулаторное лечение", - отметил медик.

Расследование ЧП

По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять незаконно возведенных дамб. В ведомстве сообщили, что прорыв начался с самой верхней, а затем "из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре [дамбы]". В результате разрушения дамбы технологического водоема артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Прорыв дамб произошел на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Директор компании "Сисим", а также двое сотрудников задержаны.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
Обвиняемой в вымогательстве экс-супруге Цеповяза продлили арест еще на полгода
Наталью Стришней и ее брата обвиняют в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС