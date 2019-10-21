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Дело об убийстве ребенка в Саратове

СК показал видео следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове

На месте убийства мужчина рассказывает об обстоятельствах произошедшего
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с подозреваемым в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Ролик размещен на YouTube-канале СК РФ.

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Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

На месте убийства мужчина рассказывает об обстоятельствах произошедшего.

Полиция сообщила о пропаже девочки 9 октября. Утром она вышла из дома в школу, но на уроках так и не появилась. Тело девочки было обнаружено 10 октября. В этот же день задержали 35-летнего ранее судимого жителя Саратова, он арестован.

Мужчина сообщил следователям, что несколько месяцев назад поселился в заброшенном гараже. 9 октября мимо проходила девочка и поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что недвижимость может принадлежать семье девочки, и опасаясь разоблачения, затащил ее в гараж и убил.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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