СК показал видео следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове

На месте убийства мужчина рассказывает об обстоятельствах произошедшего.

Полиция сообщила о пропаже девочки 9 октября. Утром она вышла из дома в школу, но на уроках так и не появилась. Тело девочки было обнаружено 10 октября. В этот же день задержали 35-летнего ранее судимого жителя Саратова, он арестован.

Мужчина сообщил следователям, что несколько месяцев назад поселился в заброшенном гараже. 9 октября мимо проходила девочка и поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что недвижимость может принадлежать семье девочки, и опасаясь разоблачения, затащил ее в гараж и убил.