Росприроднадзор: превышений по нефти и ртути из-за прорыва дамбы в Красноярском крае нет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор не выявил превышений содержания нефтепродуктов и ртути в пробах грунта и воды на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ведомстве.

"Сразу после прорыва дамбы специалисты Росприроднадзора начали работу на месте происшествия. Были взяты пробы грунта и воды, <…> эти данные анализируются. Отмечу, что по содержанию нефтепродуктов и ртути превышений не выявлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка начинается 23 октября в части полномочий Росприроднадзора.

19 октября в районе поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Еще несколько пострадавших находятся в больнице.