Прокуратура начала проверку после ДТП в Петербурге, где пострадали 16 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Прокуратура Петербурга организовала проверку после аварии на улице Десантников, где накануне вечером маршрутка столкнулась с трамваем и пострадали 16 человек. Об этом в понедельник сообщается на сайте городского ведомства.

"Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием трамвая и маршрутного автобуса на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в Красносельском районе", - сказано в сообщении.

Ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. Ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем аккаунте в Twitter сообщала, что семеро из 16 человек, пострадавших в воскресенье в ДТП, остаются в больницах.

Трамвай и маршрутка К-235 столкнулись на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в воскресенье вечером. Маршрутка после столкновения перевернулась на бок. Среди 16 пострадавших пассажиров маршрутки трое детей, никто из пассажиров трамвая не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что, по предварительным данным, маршрутка двигалась на красный сигнал светофора. Компания "Третий парк", которой принадлежит маршрутное такси, проводит проверку по факту ДТП, сообщили ТАСС в организации.