МЧС приостановило поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Активные поисково-спасательные работы на месте порыва дамбы золотопромышленного предприятия в Курагинском районе Красноярского края приостановлены на ночь. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в региональном главке МЧС.

"В связи с темным временем суток активные поисково-спасательные работы приостановлены. Они возобновятся ориентировочно в 7:00 (3:00 мск) вторника", - сообщил представитель ведомства. Ранее в ведомстве поясняли, что в целом поисково-спасательная операция не прекращается, работы, которые можно вести в темное время суток, продолжаются, сверяются списки погибших и пострадавших.

В понедельник в поисковых работах был задействован вертолет, ранее не применявшийся из-за погодных условий. "Он совершал облеты вдоль берега реки Сейба", - сообщил собеседник агентства. По его словам, будет ли применяться авиация во вторник, зависит от погодных условий.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 27 человек.