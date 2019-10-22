Дело по факту прорыва дамб в Красноярском крае передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расследовать уголовное дело о гибели 15 человек при прорыве дамб в Красноярском крае будет центральный аппарат СК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Для наиболее объективного и всестороннего расследования по поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело о технологической аварии в Красноярском крае, в результате которой погибли 15 человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), передано в Главное следственное управление СК России", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в СК, по показаниям гендиректора золотодобывающего предприятия "Сисим" в разрушенном водой техническом помещении сотрудниками МЧС после осушения одной из заводей найден закрытый сейф с золотом. "Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, - сообщили в СК. - В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших".