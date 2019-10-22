Медики Красноярска планируют начать выписку пострадавших при прорыве дамбы через два дня

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Медики Красноярской краевой клинической больницы рассчитывают начать выписывать пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе края через два дня. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора края со ссылкой на главрача больницы Егора Корчагина.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели произошел в Красноярском крае 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Сейчас в больницах края находится 17 пострадавших, из них восемь в краевой клинической больнице. Во вторник пострадавших посетил губернатор региона Александр Усс.

По мнению главврача, их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. "Надеюсь, что уже через пару дней мы начнем выписывать первых пациентов. Все необходимые действия по диагностике и психологическому сопровождению сейчас выполняются", - цитирует пресс-служба Корчагина.

Губернатор пообещал пострадавшим, утерявшим при порыве документы, помощь в их восстановлении. "Все документы будут восстановлены - это и паспорта, и водительские удостоверения. Такая работа уже ведется. В ближайшие дни, как раз к вашей выписке из больницы, документы будут готовы", - сказал Усс.