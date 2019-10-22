Один человек с ледокола РФ у берегов Норвегии доставлен в больницу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Один из членов экипажа российского ледокола "Тор", у которого во вторник перестали работать двигатели во время шторма у берегов Норвегии, доставлен в больницу города Олесунн с травмами. Об этом сообщило в Facebook посольство РФ в Норвегии.

"Один член команды, женщина, с травмами эвакуирована в больницу Олесунна. В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту", - говорится в сообщении. "Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с экипажем, Объединенным центром координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии и судовладельцем ФГУП "Росморпорт", больницей", - добавили там.

Спасательные службы Норвегии во вторник утром сообщали о том, что пострадавших среди экипажа нет, участники команды приняли решение не эвакуироваться с ледокола, на котором вскоре после инцидента удалось запустить два двигателя из четырех.

Ранее представитель Росморречфлота пояснил ТАСС, что "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в работе оборудования во время шторма. Судно следовало по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).

В пресс-службе Большого морского порта Санкт-Петербурга ТАСС сообщили, что "Тор" вышел от них в полной технической готовности 17 октября.

Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 метра, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта. Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wartsila в Финляндии по заказу Швеции, в 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Экипаж состоит из 33 человек.