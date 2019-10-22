Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек с ледокола РФ у берегов Норвегии доставлен в больницу

Экипаж намерен продолжить движение по изначальному маршруту, сообщило посольство РФ в Норвегии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Один из членов экипажа российского ледокола "Тор", у которого во вторник перестали работать двигатели во время шторма у берегов Норвегии, доставлен в больницу города Олесунн с травмами. Об этом сообщило в Facebook посольство РФ в Норвегии.

"Один член команды, женщина, с травмами эвакуирована в больницу Олесунна. В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту", - говорится в сообщении. "Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с экипажем, Объединенным центром координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии и судовладельцем ФГУП "Росморпорт", больницей", - добавили там.

Спасательные службы Норвегии во вторник утром сообщали о том, что пострадавших среди экипажа нет, участники команды приняли решение не эвакуироваться с ледокола, на котором вскоре после инцидента удалось запустить два двигателя из четырех.

Ранее представитель Росморречфлота пояснил ТАСС, что "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в работе оборудования во время шторма. Судно следовало по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).

В пресс-службе Большого морского порта Санкт-Петербурга ТАСС сообщили, что "Тор" вышел от них в полной технической готовности 17 октября.

Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 метра, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта. Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wartsila в Финляндии по заказу Швеции, в 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Экипаж состоит из 33 человек.

Теги
НорвегияРоссия
Реклама на ТАСС
В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне
Инцидент произошел в спорткомплексе "Олимпия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС