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ЧП на руднике "Таймырский"

СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на руднике в Красноярском крае

Оно возбуждено по статье УК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц"

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек на руднике "Таймырский" в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц")", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКрасноярский крайЧП на руднике "Таймырский"
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