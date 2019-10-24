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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Спасатели возобновили поиски пропавших в районе прорыва дамб в Красноярском крае

В результате происшествия 19 октября погибли 17 человек

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Спасатели в четверг утром возобновили поисково-спасательную операцию в районе прорыва дамб золотопромышленного предприятия "Сисим" в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

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"Активные поисково-спасательные работы возобновились", - сказал представитель ведомства.

Прорыв дамб произошел 19 октября. В результате погибли 17 человек, 17 находятся в больницах. Еще трое числятся пропавшими без вести.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. В понедельник суд в Красноярске арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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