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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Родственники опознали тела 15 погибших при прорыве дамб в Красноярском крае

В результате происшествия 19 октября погибли 17 человек

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Родственники опознали тела 15 погибших при прорыве дамб золотопромышленного предприятия "Сисим" в Красноярском крае, сообщила в четверг журналистам министр соцполитики региона Ирина Пастухова.

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Прорыв дамб произошел 19 октября. В результате погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

"Почти все погибшие опознаны [родственниками], за исключением двух [найденных 22 октября]", - сказала Пастухова, добавив, что опознанные 15 тел передали родственникам.

По ее словам, медпомощь получает 21 человек, двое из которых на амбулаторном лечении. В основном это жители Красноярского края, а также Калининграда и Иркутской области.

Пастухова добавила, что в ближайшее время начнутся выплаты семьям погибших: заседание комиссии по назначению выплат четырем семьям состоится в четверг. Семьи погибших получат из краевого резервного фонда по 1 млн рублей, пострадавшие - от 50 до 500 тыс. рублей.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. В понедельник суд в Красноярске арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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