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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Родственники опознали всех погибших при прорыве дамб в Красноярском крае

В результате ЧП 19 октября погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Опознаны все 17 погибших при прорыве дамб золотопромышленного предприятия "Сисим" в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий.

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"На настоящий момент родственниками опознаны все 17 погибших", - сказал собеседник агентства.

Прорыв дамб произошел 19 октября. В результате погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. В понедельник суд в Красноярске арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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