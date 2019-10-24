Российские спутники отследили прорыв дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российская группировка спутников следила за развитием событий во время прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в четверг на сайте госкорпорации.

"В период с 17 по 24 октября 2019 года осуществлен мониторинг следующих событий: оценка обстановки в устье реки Бурея, Хабаровский край, мониторинг обстановки в Сочи во время форума Россия - Африка, прорыв дамбы в Красноярском крае", - отмечается в сообщении.

Также в течение недели в рамках деятельности Международной хартии по космосу и крупным катастрофам проводился мониторинг за природными пожарами в Сирии, наводнениями в Камеруне и прохождении тайфуна "Хагибис" в Японии.

Как отмечается в сообщении, "в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 308 тыс. кв. км", по обязательствам в Хартии - более 182 тыс. кв. км.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на золотодобывающем прииске на Сейбе произошел 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.