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Число госпитализированных участников студенческого слета в Ярославле увеличилось до 27

Ранее сообщалось о 24 госпитализированных с признаками норовирусной инфекции

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Число госпитализированных с симптомами норовирусной инфекции участников слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов в Ярославле составляет 27 человек. Об этом журналистам сообщила внештатный главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина.

Ранее сообщалось о 24 госпитализированных.

"На 12 часов 24 октября в приемный покой инфекционной больницы обратилось 36 пациентов, возраст их от 18 до 29 лет, признаки кишечной инфекции со средней и легкой степенью... На сегодняшний час госпитализированы 27 пациентов, состояние их средней степени тяжести и легкое. Остальные пациенты отказались от госпитализации, им были даны рекомендации по лечению в амбулаторных условиях", - сказала Старостина. По ее словам, у всех госпитализированных отмечается положительная динамика.

Как сообщил журналистам директор слета Национальной лиги студенческих клубов Алексей Любцов, работа слета продолжится. "Порядка 60 молодых ребят обратились за медицинской помощью, все они проживали в гостинице "Святой Георгий". Сейчас все ребята идут на поправку, мы делаем все возможное для их здоровья. Слет будет продолжаться в рабочем режиме", - сказал Любцов.

Основные жалобы, с которыми участники слета обратились за медпомощью, - повышение температуры, тошнота и рвота. Точный диагноз пациентам будет поставлен, когда появятся первые результаты лабораторных исследований.

Первый всероссийский слет лидеров и представителей Национальной студенческой лиги открылся в Ярославле 22 октября. Он собрал участников из более чем 70 регионов России. Участники слета - студенты высших и средних специальных учебных заведений, всего в Ярославль приехали более 700 участников.

Теги
РоссияЯрославская область
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