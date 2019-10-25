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Дело об убийстве ребенка в Саратове

В Саратове возбудили дело после требований отпустить подозреваемого в убийстве ребенка

Ранее местные СМИ сообщили, что неизвестные направили в администрацию города письмо с требованием отпустить подозреваемого в убийстве девятилетнего ребенка. Они также угрожали массовыми беспорядками в случае, если их требование не будет выполнено

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления в администрацию Саратова письма с угрозами и требованием, чтобы мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, был отпущен на свободу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

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Ранее местные СМИ сообщали о письме, которое поступило в администрацию города. В нем содержались угрозы о массовых беспорядках в случае, если не будет отпущен на свободу мужчина, арестованный по подозрению в убийстве ребенка.

"По факту данного письма возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей")", - сообщили в пресс-службе. Теперь злоумышленникам, которых еще предстоит вычислить, грозит наказание в виде принудительных работ на срок от двух до трех лет.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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