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На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Движение в районе аварии осложнено

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла на северо-западе Москвы, движение транспорта осложнено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В Походном проезде, 1, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Перекрыты две полосы", - сообщил собеседник агентства. Подробности происшествия уточняются.

Это ДТП стало уже третьим за несколько часов вечера пятницы. Ранее на Волгоградском проспекте опрокинулся грузовик с газом. В результате аварии пострадавших нет, на месте работают оперативные службы города.

Позже стало известно о массовом ДТП с участием автобуса и шести автомобилей на юго-западе Москвы. В результате аварии погибла женщина-водитель легкового автомобиля, которой стало плохо за рулем. Также в аварии пострадал пешеход. Движение в районе мест аварий осложнено.

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