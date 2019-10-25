Суд отправил в СИЗО на два месяца фигуранта дела экс-сенатора Арашукова

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для фигуранта дела экс-сенатора Рауфа Арашукова - бывшего замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению <...> Избрать в отношении Коцбы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 22 декабря 2019 года", - огласил судья.

Ахмед Коцба был задержан в октябре 2019 года сотрудниками Следственного комитета РФ по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Коцба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация преступного сообщества, а также присвоение и растрата). Он ранее являлся замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сотрудником компании также был арестованный на два месяца родственник отца бывшего сенатора Беслан Арашуков.

"Данные лица сотрудниками ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" не являются уже около полугода, поэтому давать комментарии по данному поводу компания не считает уместным", - сообщили ТАСС в компании.

Ранее Следственный комитет избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения для задержанного по этому же делу главного инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного. Двоюродный брат отца сенатора Беслан Арашуков был направлен в СИЗО на два месяца. Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предприниматель Владимир Козлов, задержанный ранее в Ставрополе в рамках этого дела, дал признательные показания, активно сотрудничает со следствием и отправлен под домашний арест.