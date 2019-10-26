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После ДТП в Алтайском крае возбудили уголовное дело

В результате аварии погибли восемь человек

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края, где погибли восемь человек и столько же пострадали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД)", - сказал собеседник агентства.

Там сообщили, что автобус вез пожилых людей на творческий конкурс. "Автобус от администрации Алейского района вез пожилых людей на творческий конкурс. Nissan выехал на встречную полосу, [автомобили] врезались. [В Nissan] была семья - четыре человека, погибли трое взрослых и ребенок 2011 года рождения. В автобусе погибли четыре пожилые женщины, еще мужчина и женщина - в тяжелом состоянии", - сказали в СК.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Passage, который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Ducato. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек.

По информации регионального Минздрава, пятеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии: четыре человека эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один - в калманскую ЦРБ. Еще трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Алейска.

В новость в 9:43 мск внесены имзенения - добавлены подробности. 

Теги
РоссияАлтайский край
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Восемь человек находятся в больницах после ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае
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