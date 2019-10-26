В числе погибших в ДТП с микроавтобусом в Кировской области 15-летний подросток

ТАСС, 26 октября. Пятнадцатилетняя девушка в числе погибших при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Кировской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Погибла девочка 15 лет, она находилась в легковом автомобиле. Все погибшие - из легкового автомобиля, водитель [автомобиля] погиб, выжил ребенок. В автобусе - все пострадавшие. Автобус рейсовый, Киров - Вятские - Поляны, откуда и куда ехал - выясняем", - сказал собеседник агентства.

По данным управления ГИБДД по региону, авария произошла в субботу около 17:00 мск примерно в 130 км от Кирова - в деревне Перевоз Нолинского района. По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести.

Между тем, в Единой дежурной диспетчерской службе Нолинского района сообщили о девяти пострадавших.