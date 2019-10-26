Выезд микроавтобуса на встречную полосу мог стать причиной ДТП в Кировской области

ТАСС, 26 октября. Выезд микроавтобуса Ford на встречную полосу, предположительно, мог стать причиной ДТП в Нолинском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится проверка в Куменском межрайонном следственном отделе. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2114. Следователи выехали на место происшествия", - сказали в пресс-службе.

В региональной прокуратуре также сообщили о начале проверки. В МВД ТАСС уточнили, что движение не перекрыто, сотрудники Госавтоинспекции проводят регулировочные действия на месте происшествия.

По данным управления ГИБДД по региону, авария произошла в субботу около 17:00 мск примерно в 130 км от Кирова - в деревне Перевоз Нолинского района. По уточненным данным МВД, в результате происшествия четыре человека погибли, девять пострадали. Госпитализированы шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии.