Четверо из восьми пострадавших в ДТП на Алтае переведены в краевую больницу в Барнауле

БАРНАУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Четверо из восьми пострадавших в субботу в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края доставлены в краевую клиническую больницу В Барнауле. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко.

"Все пострадавшие относятся к группе преклонного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь. В данный момент в краевую клинику транспортированы вертолетом и спецтехникой четыре человека", - сказал он.

В региональном Минздраве уточнили, что сейчас в хирургических отделениях районной больницы города Алейска и районной больнице Топчихинского района остаются по два пострадавших в состоянии средней степени тяжести.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района Алтайского края. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Пресаж", который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Фиат Дукато". В результате ДТП 8 человек погибли и еще восемь пострадали.

По информации регионального СК, микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД).