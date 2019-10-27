Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС, 27 октября. По меньшей мере два человека стали жертвами массовой стрельбы в Коммерсе (штат Техас). Об этом в воскресенье сообщил телеканал Fox News.

По его данным, еще более 10 человек пострадали. Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University).

Репортер местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли сообщил в Twitter, что пострадавших госпитализировали. Он добавил, что на мероприятии присутствовали сотни человек, многие из которых были студентами университета, однако оно проходило в ночном клубе и не было согласовано с администрацией учебного заведения. По словам Уайтли, преступник находится на свободе.