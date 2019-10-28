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Четверо из восьми пострадавших в ДТП на Алтае остаются в тяжелом состоянии

Все они являются людьми преклонного возраста

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Четверо из восьми пострадавших в субботу 26 октября в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

"Состояние у четверых пострадавших, перевезенных в "Краевую Клиническую Больницу Скорой Медицинской Помощи", улучшилось, но они в реанимации. Еще по двое пострадавших находятся в Топчихинской и Алейской центральных районных больницах, у них были повреждения средней степени тяжести. Они проходят лечение в хирургических отделениях", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти региона сообщали о шести пострадавших в тяжелом состоянии, четверо из них были транспортированы вертолетом и спецтехникой в Барнаул. Все пострадавшие относятся к группе преклонного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района Алтайского края. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Пресаж", который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Фиат Дукато". В результате ДТП 8 человек погибли и еще восемь пострадали.

По информации регионального СК, микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД).

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РоссияАлтайский край
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