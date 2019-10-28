Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Кировской области

ТАСС, 28 октября. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием микроавтобуса Ford и ВАЗ-2114 в Нолинском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека и пострадали девять человек. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД, авария произошла в минувшую субботу около 17:00 мск примерно в 130 км от Кирова, в деревне Перевоз Нолинского района. В результате происшествия четыре человека в легковом автомобиле погибли, девять пострадали. Госпитализировано шесть человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, в том числе девочка 8 лет.