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Обе девушки, сбитые поездом в Свердловской области, погибли

Одна из них погибла на месте происшествия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Обе несовершеннолетние девушки, которые попали под поезд в Красноуфимске Свердловской области, погибли. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава Красноуфимского городского округа Вадим Артемьевских.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры ранее ТАСС сообщили, что одну из девушек госпитализировали.

"Погибли две девочки - одна семиклассница, другая девятиклассница. Одна из них скончалась на месте, а вторая в больнице", - сказал Артемьевских.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Теги
РоссияСвердловская область
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