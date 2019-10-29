Обе девушки, сбитые поездом в Свердловской области, погибли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Обе несовершеннолетние девушки, которые попали под поезд в Красноуфимске Свердловской области, погибли. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава Красноуфимского городского округа Вадим Артемьевских.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры ранее ТАСС сообщили, что одну из девушек госпитализировали.

"Погибли две девочки - одна семиклассница, другая девятиклассница. Одна из них скончалась на месте, а вторая в больнице", - сказал Артемьевских.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.