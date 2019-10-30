СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка сверстниками в детском саду Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после избиения девочки сверстниками во дворе детского сада в Ярославле. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором видно, как лежащего ребенка пинают и бьют другие дети. Некоторые из них запрыгивают на сверстника. Взрослые не пытаются остановить избиение.

"По сообщениям СМИ об избиении ребенка в детском саду следственными органами СК России по Ярославской области была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала директор департамент образования мэрии Ярославля Елена Иванова, воспитатель детского сада временно отстранена от работы, департамент в связи с инцидентом начал служебную проверку. После нее будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства. Девочка проходит медицинское обследование.

Во вторник уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку в детском саду. Как ранее сообщал ТАСС Крупин, пострадавшая девочка была новенькой в коллективе. Проверку также проводит прокуратура Кировского района Ярославля.