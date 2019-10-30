Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Движение транспорта затруднено на трассе "Балтия" в Подмосковье из-за крупного ДТП

В результате аварии погибли пять человек

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на трассе в Шаховском районе Подмосковья, где произошло ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе 159-го км трассы М-9 "Балтия" движение сильно затруднено", - сказал собеседник агентства.

Сейчас сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в Шаховском районе Подмосковья на 159-м км трассы М-9 "Балтия" столкнулись KIA и грузовой автомобиль. В ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья, в аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался.

В новость были внесены изменения (18:47 время мск) — добавлен комментарий Министерства здравоохранения Подмосковья.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины
В результате ДТП погибли пять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС