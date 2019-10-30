Движение транспорта затруднено на трассе "Балтия" в Подмосковье из-за крупного ДТП

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на трассе в Шаховском районе Подмосковья, где произошло ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе 159-го км трассы М-9 "Балтия" движение сильно затруднено", - сказал собеседник агентства.

Сейчас сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в Шаховском районе Подмосковья на 159-м км трассы М-9 "Балтия" столкнулись KIA и грузовой автомобиль. В ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья, в аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался.

В новость были внесены изменения (18:47 время мск) — добавлен комментарий Министерства здравоохранения Подмосковья.