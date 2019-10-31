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В Минздраве Крыма подтвердили гибель директора крымского медцентра

Иван Сагайдак погиб в результате ДТП в Подмосковье

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак погиб в результате ДТП в Подмосковье. Об этом в четверг сообщил ТАСС замминистра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что первый заместитель главы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Московской области на своем автомобиле. По словам источника, в результате ДТП Сагайдак погиб, еще два человека пострадали, среди них начальник управления стратегического развития Минздрава Илья Турчиненко.

"Гибель Ивана Сагайдака мы подтверждаем, действительно, к сожалению, это так. Обстоятельства ДТП мы комментировать не можем. Этим занимаются правоохранительные органы. Насколько я знаю, возбуждено уголовное дело", - отметил Деркач.

Он не подтвердил информацию о том, что за рулем мог находиться Савченко.

"Был ли за рулем Савченко, официальной информации у меня нет", - сказал он.

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