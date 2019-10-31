Убивший мальчика житель Нарьян-Мара неадекватно ведет себя на допросе

ТАСС, 31 октября. Мужчина, убивший шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, во время первоначального опроса дал показания, которые позволяют усомниться в его адекватности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По итогам первоначального опроса, который провели сотрудники правоохранительных органов, мужчина дал показания, которые позволяют сделать вывод о его неадекватном состоянии. Он рассказал о каких-то заклинаниях, которые якобы толкнули его на убийство ребенка", - сказал источник.

Мужчину, зарезавшего ребенка, задержали на месте убийства сотрудники Росгвардии.