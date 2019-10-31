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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Убивший мальчика житель Нарьян-Мара неадекватно ведет себя на допросе

По словам источника ТАСС, мужчина рассказал о заклинаниях, толкнувших его на преступление
Описание
© Следственный комитет РФ/ТАСС
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Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

ТАСС, 31 октября. Мужчина, убивший шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, во время первоначального опроса дал показания, которые позволяют усомниться в его адекватности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По итогам первоначального опроса, который провели сотрудники правоохранительных органов, мужчина дал показания, которые позволяют сделать вывод о его неадекватном состоянии. Он рассказал о каких-то заклинаниях, которые якобы толкнули его на убийство ребенка", - сказал источник.

Мужчину, зарезавшего ребенка, задержали на месте убийства сотрудники Росгвардии.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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