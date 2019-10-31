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Сообщившего о минировании самолета в екатеринбургском аэропорту задержали

Им оказался мужчина 1982 года рождения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Личность злоумышленника, сообщившего о якобы минировании самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, установлена. Мужчину 1982 года рождения задержали, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в екатеринбургский аэропорт Кольцово вечером 31 октября поступило сообщение о якобы минировании самолета авиакомпании Utair, который должен был вылететь в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ).

"Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить личность и задержать лжеминера, который оказался гражданином России 1982 года рождения. Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, а телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская область
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