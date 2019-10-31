Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с российским танкером "Механик Погодин" на Украине

Владелец задержанного на Украине судна "Механик Погодин" попросил суд ускорить процесс

На данный момент кассационная жалоба не рассмотрена, дата рассмотрения не назначена, отметили в компании "Волжское пароходство"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Волжское пароходство", которому принадлежит российское судно "Механик Погодин", направила в Верховный суд Украины ходатайство об ускорении рассмотрения кассационной жалобы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

На эту тему
Инциденты на море между Россией и Украиной

"На данный момент кассационная жалоба не рассмотрена, дата рассмотрения не назначена. "Волжским пароходством" подано ходатайство в Верховный суд Украины об ускорении рассмотрения жалобы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ущерб судовладельца из-за запрета на выход "Механика Погодина" из порта в настоящий момент уже составляет $2,7 млн.

Российское судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа 2018 года. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой он ввел санкции. Компания-оператор судна, которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.

Теги
УкраинаРоссияСитуация с российским танкером "Механик Погодин" на Украине
Реклама на ТАСС
Два человека попали в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД
Инцидент произошел на автомойке на 49 км МКАД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС