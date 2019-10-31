Владелец задержанного на Украине судна "Механик Погодин" попросил суд ускорить процесс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Волжское пароходство", которому принадлежит российское судно "Механик Погодин", направила в Верховный суд Украины ходатайство об ускорении рассмотрения кассационной жалобы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"На данный момент кассационная жалоба не рассмотрена, дата рассмотрения не назначена. "Волжским пароходством" подано ходатайство в Верховный суд Украины об ускорении рассмотрения жалобы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ущерб судовладельца из-за запрета на выход "Механика Погодина" из порта в настоящий момент уже составляет $2,7 млн.

Российское судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа 2018 года. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой он ввел санкции. Компания-оператор судна, которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.