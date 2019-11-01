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В Кузбассе после убийства бывшего мэра города Киселевска возбудили дело

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева, который руководил мэрией на протяжении пятнадцати лет. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, Лаврентьев был убит на приусадебном участке собственного дома. Вечером в четверг супруга экс-мэра заметила на улице у дома силуэты двоих людей и сообщила об этом мужу. Он взял ружье и вышел с ним на улицу, после чего женщина услышала несколько выстрелов. Во дворе она обнаружила тела Лаврентьева и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.

"31 октября текущего года около 23:40 часов местного времени (19:40 мск) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома тела 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство двух лиц"). Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следствие устанавливает личность нападавших, в том числе человека, который скрылся с места преступления. На месте работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области.

В мэрии Киселевска Лаврентьев работал с 2002 года в должности заместителя главы. С 2003 года он был назначен главой муниципалитета, после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В очередной раз он был избран мэром в августе 2018 года, его полномочия должны были истечь в 2023 году. Но в ноябре 2018 года Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.

Кузбасский моногород Киселевск с населением около 95 тыс. человек находится на юге региона, его экономика зависима от угольной промышленности. В черте города расположены многочисленные угольные предприятия.

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РоссияКемеровская область
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