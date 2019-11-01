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Полиция Японии начала расследование в связи с пожаром в замке Сюри

Ранее главный корпус комплекса осмотрели около 100 сотрудников различных ведомств

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Японская полиция начали расследование в связи с пожаром в старинном замке Сюри в городе Наха на южном острове Окинава, который произошел в ночь с 30 на 31 октября. Как сообщило агентство Kyodo, оно будет проходить совместно с пожарным управлением.

Утром главный корпус комплекса посетили около 100 сотрудников различных ведомств, входящих в следственную группу. По предварительным данным, именно там произошло возгорание. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга также заявил в пятницу, что правительство намерено оказывать активную поддержку восстановлению замка, в том числе это касается непосредственного финансирования работ.

Древнее сооружение, занесенное в список объектов Всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), практически полностью уничтожено огнем. Сгорели главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии в 1879 году. В общей сложности семь зданий выгорели там на площади более 6 тыс. кв. метров.

Замок Сюри был возведен в XIV - XV веках, в его архитектуре уникально сочеталось влияние Китая и Японии, он считался символом самобытной культуры Окинавы. В 1945 году комплекс был полностью уничтожен в ходе ожесточенных боев между американским десантом и японским гарнизоном острова. В 1992 году замок восстановили в точном соответствии со старинными чертежами.

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ЯпонияКитай
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