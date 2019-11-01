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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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По делу об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре задержан охранник

По данным СК, он пропустил подозреваемого в детский сад, приняв его за родителя одного из воспитанников
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© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудник охранного предприятия, впустивший убийцу ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, задержан.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, охранник принял мужчину за родителя одного из детей.

"Задержан сотрудник ООО "ОП "Святогор", который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников", - сообщили в СК.

Охранник подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекшем по неосторожности причинение смерти человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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