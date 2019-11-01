По делу об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре задержан охранник

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, охранник принял мужчину за родителя одного из детей.

"Задержан сотрудник ООО "ОП "Святогор", который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников", - сообщили в СК.

Охранник подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекшем по неосторожности причинение смерти человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).