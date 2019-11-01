Отставного генерал-майора МВД арестовали за подготовку убийства на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ессентукский городской суд (Ставропольский край) в пятницу заключил под стражу бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, директора ООО "Санаторий Солнечный" и ООО "Росток" города Кисловодска Александра Туривненко, сообщила журналистам пресс-служба суда.

"В Ессентукском городском суде рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Туривненко А. Г., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

Александр Туривненко - отставной генерал-майор милиции, до 2010 года он занимал должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте. Сейчас является директором санатория в Кисловодске. Мужчина заказал убийство гражданской жены своего брата, чтобы стать владельцем доли коммерческих фирм. Организации перешли по наследству племяннику подозреваемого после смерти его родственника. По мнению Туривненко, мать ребенка имела влияние на сына и помешала бы ему завладеть компаниями. Поэтому он предложил знакомому совершить убийство за 1 млн рублей.

Знакомый Туривненко обратился в правоохранительные органы, после чего работа проводилась под контролем оперативников. Он получил от подозреваемого 150 тыс. рублей на покупку огнестрельного оружия, после чего совместно с полицейскими были инсценированы похищение и убийство женщины. Туривненко задержали во время передачи денег за исполнение заказа. Расследование уголовного дела продолжается.