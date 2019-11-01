Ахмеда Билалова отпустили под залог

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов, задержанный на прошлой неделе в штате Флорида в связи с нарушением иммиграционного законодательства США, отпущен под залог, но процедура рассмотрения вопроса о его депортации продолжается в суде. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США Мэри Хутман.

"Он был отпущен в четверг после того, как внес залог, и его дело о депортации по-прежнему находится на рассмотрении в иммиграционном суде", - сообщила она, пояснив при этом, что "Иммиграционно-таможенная служба не может выступать с предположениями относительно итогов рассмотрения этого дела".

Ранее пресс-служба Иммиграционно-таможенной службы сообщила корреспонденту ТАСС, что "48-летний Ахмед Билалов, незаконно находящийся в США гражданин России", был арестован 22 октября в своем доме во Флориде сотрудниками отдела контроля и депортации Иммиграционно-таможенной службы. Как пояснили в ведомстве, 2 мая 2016 года Билалов "въехал на территорию США по неиммиграционной визе, однако не покинул территорию страны по истечении срока действия разрешения на пребывание". После задержания Билалов находился в Центре временного содержания Krome North в Майами - одном из 637 таких центров в США.