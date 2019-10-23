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Что известно о задержании Ахмеда Билалова в США

Ахмед Билалов
© Александра Мудрац/ТАСС

Во вторник газета The Miami Herald сообщила о задержании в США Ахмеда Билалова, экс-главы "Курортов Северного Кавказа" и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России. Газета пишет, что Билалов проживал во Флориде вместе с женой и новорожденным ребенком.

  • По данным источников издания, Билалова задержали в его доме в Санни Айлс Бич недалеко от Майами сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.
  • В Службе иммиграционного и таможенного контроля США пока не ответили на запрос ТАСС прокомментировать информацию СМИ.
  • Источник в правоохранительных органах проинформировал ТАСС, что они не получали уведомления от США о задержании Билалова.
  • Также он сообщил, что Билалов находится в международном розыске, а МВД не прекращало расследование дела в его отношении (в 2013 году его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации) и в мае 2019 года направляло запрос в США в рамках расследования.
  • Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
  • Посольство России в США ожидает реакции от Госдепартамента касательно информации о задержании Билалова.
  • "Курорты Северного Кавказа" отвечали за постройку комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки" для Олимпийских игр в Сочи. Два трамплина построили в феврале 2012 года, но строительство инфраструктуры вокруг них затянулось и велось с существенным перерасходом. Посетивший в начале 2013 года стройку Владимир Путин подверг резкой критике компанию и самого Билалова. Завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.
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