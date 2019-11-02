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Взрыв на танкере в Находке

Росморречфлот не подтвердил данные о крене танкера "Залив Америка"

В ведомстве добавили, что герметичность судна не нарушена

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Информация о крене танкера "Залив Америка", где произошел взрыв и погибли три члена экипажа, отсутствует. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

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"Насчет крена информации нет, но там есть внутренние поступления в танк номер 5. Это вода не внешняя, это внутреннее поступление из какого-то соседнего отсека. Ничего угрожающего безопасности судна нет", - сообщили в Росморречфлоте.

По данным ведомства, хлопок произошел в танке номер 5, в результате поврежден кабель-трасса, якорные устройства в нерабочем состоянии, герметичность судна не нарушена. В Дальневосточной транспортной прокуратуре подтвердили, что разлива нефтепродуктов в результате происшествия не произошло.

В настоящее время танкер остается на рейде порта Находка. Тела двух погибших членов экипажа подняты из воды. Поиски третьего, формально считающегося пропавшим без вести, велись весь день, но безрезультатно, на ночь поисковые работы приостановлены.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

Теги
РоссияВзрыв на танкере в Находке
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