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Взрыв на танкере в Находке

Танкер "Залив Америки" после взрыва отбуксировали к берегу

Судно пришвартовано в порту Находка

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Танкер "Залив Америки, на котором произошел взрыв, отбуксирован к берегу в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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"Танкер, пострадавший в результате взрыва, отбуксирован к берегу и пришвартован в порту Находка", - сказал собеседник агентства. По его словам, герметичность танкера не нарушена, внешних повреждений нет, но внутренние помещения сильно повреждены.

В результате взрыва на танкере погибли три человека. Тело одного из них пока не найдено.

"Он утонул на глазах моряков, поиски погибшего пока приостановлены из-за наступления темного времени суток. Они возобновятся утром", - уточнил представитель ведомства. По его словам, личности погибших установлены - это старший помощник и два матроса.

Теги
РоссияВзрыв на танкере в Находке
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