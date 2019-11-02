Танкер "Залив Америки" после взрыва отбуксировали к берегу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Танкер "Залив Америки, на котором произошел взрыв, отбуксирован к берегу в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Танкер, пострадавший в результате взрыва, отбуксирован к берегу и пришвартован в порту Находка", - сказал собеседник агентства. По его словам, герметичность танкера не нарушена, внешних повреждений нет, но внутренние помещения сильно повреждены.

В результате взрыва на танкере погибли три человека. Тело одного из них пока не найдено.

"Он утонул на глазах моряков, поиски погибшего пока приостановлены из-за наступления темного времени суток. Они возобновятся утром", - уточнил представитель ведомства. По его словам, личности погибших установлены - это старший помощник и два матроса.